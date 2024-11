La liste de l’Italie pour affronter l’Équipe de France

C’est avec l’esprit revanchard que les Bleus aborderont leur rencontre face à l’Italie, le 17 novembre, à Milan. Malgré une défaite 3-1 lors du match aller, les hommes de Didier Deschamps peuvent encore viser une première place de groupe, à condition de s’imposer face aux Italiens, et aux Israéliens, trois jours plus tôt. Ce vendredi, le sélectionneur de la Squadra azzurra Luciano Spalletti a justement dévoilé sa liste de 23 joueurs.

Sans surprise, Gianluigi Donnarumma est bien présent, à la différence de Riccardo Calafiori, blessé avec Arsenal, et même de Federico Chiesa, toujours éloigné des terrains. Malgré un énorme début de saison, Manuel Locatelli n’est toujours pas rappelé, ni Pellegrini et Bellanova. En feu avec la Fiorentina et l’Atalanta, Moise Kean et Mateo Retegui le sont, tout comme les nouveaux Savona, Rovella et Comuzzo.

La liste complète :

Gardiens : Donnarumma, Meret, Vicario

Défenseurs : Bastoni, Buongiorno, Cambiaso, Comuzzo, Di Lorenzo, Dimarco, Gatti, Okoli, Savona, Udogie

Milieux de terrain : Barella, Frattesti, Pisilli, Ricci, Rovella, Tonali

Attaquants : Kean, Maldini, Raspadori, Retegui