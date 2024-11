Qualifs CAN 2025 : le nul entre le Tchad et la Sierra Leone valide la qualification de la Côte d’Ivoire

5e et avant-dernière journée de qualifications à la prochaine Coupe d’Afrique des Nations dans ce groupe G avec une rencontre entre deux équipes en difficulté. Dernier de sa poule, le Tchad avait pour obligation de l’emporter sur la Sierra Leone et avoir un mince espoir de se qualifier. Le miracle n’a pas eu lieu et les Sao ne se qualifieront probablement pas pour leur première CAN de leur histoire.

Dumbuya a ouvert le score pour la Sierra Leone (29e), avant de voir Thiam égaliser à la 31e sur penalty. Ce score final de 1-1 n’arrange personne puisque si le Tchad reste bon dernier de son groupe avec seulement 3 points, son adversaire du jour est 3e avec 5 unités, à 2 longueurs de la Zambie et 4 de la Cote d’Ivoire, qui est donc officiellement qualifiée pour cette CAN au Maroc.