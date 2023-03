Le clan Gavi et la presse catalane crient au complot !

La suite après cette publicité

Décidément, Gavi n’est pas verni en ce moment. En club, le jeune milieu de terrain de 18 ans a vu la justice espagnole annuler son contrat avec l’équipe première à cause des problèmes financiers du FC Barcelone. Pas de quoi l’empêcher de jouer avec les Culers, même si cette sanction rend incertain son avenir en Catalogne. Et comme si cela ne suffisait pas, les médias locaux ont indiqué ce matin que Gavi posait problème avec la Roja !

Son comportement a été pointé du doigt, dont une absence remarquée lors d’une séance d’autographes. Son agressivité lors des entraînements aurait également agacé. De quoi lui valoir un recadrage par certains cadres de la sélection espagnole. Enfin, le Blaugrana aurait également fait des réflexions concernant son positionnement qui seraient mal placées. Une information qui a fait grand bruit de l’autre côté des Pyrénées. Mais à Barcelone, c’est l’indignation.

À lire

Man United : un ancien international français réclame Ousmane Dembélé

Les Catalans s’offusquent

Concrètement, tous les Catalans sont unanimes pour affirmer que ces rumeurs sont le fruit d’une campagne médiatique orchestrée par le microcosme madrilène en guise d’apéritif du prochain Clasico. Mundo Deportivo affirme ainsi que des sources au sein de la fédération espagnole (RFEF) ont assuré que Gavi avait eu un comportement « exemplaire » et qu’il n’y a aucune préoccupation à son sujet. Concernant les entraînements trop musclés du joueur, la RFEF aurait également nié les accusations portées à l’encontre du Barcelonais.

La suite après cette publicité

De son côté, Sport reprend les mêmes éléments de langage et ajoute, au sujet de la séance d’autographes polémique, que le joueur a bien demandé à ne pas y participer parce qu’il se sentait fatigué, mais qu’il a finalement décidé d’y participer. Une anecdote qui, selon le quotidien, a été montée en épingle par ses homologues madrilènes. De plus, Sport précise que des sources ont confirmé qu’il n’y avait eu aucun problème de comportement du milieu en sélection. Enfin, la radio Cadena COPE a pu avoir le son de cloche de l’entourage de Gavi. Et là encore Madrid en prend pour son grade. Le clan du Blaugrana estime qu’il s’agit d’une campagne madrilène visant à faire passer le numéro 30 du Barça pour un « boucher ». Qu’on se le dise, le ton est monté à six jours de la demi-finale retour de Coupe du Roi.