Cadix - FC Barcelone : les compositions sont là

Pour le compte de la douzième journée de Liga, Cadix croise le fer avec le FC Barcelone. Un duel de première partie de tableau entre un promu surprenant et un club catalan qui est en train de se replacer après un début de saison compliqué. A domicile, Cadix mise sur un 4-5-1 avec Jeremías Ledesma dans les cages. Devant lui, Isaac Carcelen, Fali Jimenez, Marcos Lopez et Alfonso Espino prennent place. Compact, le milieu de terrain est composé d'Alberto Perea, Yann Bodiger, Álex Fernández Iglesias, Jens Jønsson et Jairo Izquierdo. Enfin, Alvaro Gimenez est seul en pointe.

De son côté, le FC Barcelone s'articule dans un 4-2-3-1 avec Marc-André ter Stegen comme dernier rempart. Ce dernier peut compter sur Sergiño Dest, Oscar Mingueza, Clément Lenglet et Jordi Alba en défense. Sergio Busquets et Frenkie de Jong composent le double pivot. Positionné en pointe de l'attaque, Martin Braithwaite est soutenu par Lionel Messi, Antoine Griezmann et Philippe Coutinho.

Les compositions :

Cadix : Ledesma - Carcelen, Fali, Lopez, Espino - Perea, Bodiger, Alex, Jonsson, Izquierdo - Gimenez

FC Barcelone : Ter Stegen - Dest, Mingueza, Lenglet, Alba - Busquets, De Jong - Messi, Griezmann, Coutinho - Braithwaite