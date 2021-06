Paulinho résilie son contrat avec le Guangzhou FC !

L’ancien milieu du FC Barcelone Paulinho est désormais libre de s’engager où il veut. À 32 ans, il a décidé de rompre son contrat avec le club chinois du Guangzhou FC. La raison ? Depuis novembre 2020, il n’a plus disputé un match à cause de la crise sanitaire. Il n'a pas le droit d'entrer sur le territoire, les Brésiliens étant interdits d'entrée en Chine depuis le début d’année 2021.

Agacé par l’inaction de son club et l’indécision autour de sa situation, l’international brésilien a décidé de rompre son contrat. Il était lié au club jusqu’en 2022. Paulinho a posté un message d'adieu sur son Instagram. « Le club et moi avons trouvé un accord. Malheureusement, un cycle victorieux se termine, avec des titres, et surtout, avec le respect et la loyauté entre moi et le club et le club avec moi, qui a cru en moi en 2015. Je voudrais remercier tous les fans de Guangzhou, tous les fans de Chine, car ces années ont été inoubliables. Moi et ma famille les garderons dans nos cœurs. »