Ajax : le club d'accord pour un retour de Huntelaar à Schalke ?

Alors qu’il avait laissé entendre que cette saison serait la dernière de sa carrière, Klaas-Jan Huntelaar pourrait être tenté, à 37 ans, de la finir du côté de Schalke 04 plutôt que de l’Ajax. Le club allemand est intéressé par l’idée de récupérer pour les six prochains mois leur ancien joueur (2010-2017).

C’est dans une interview à ESPN que l’attaquant néerlandais a évoqué un possible retour en Bundesliga. « Schalke ? Je veux y réfléchir une nuit de plus et en discuter ensuite avec l'Ajax. Ce sera une décision difficile, je pense que l'Ajax me le permettra. Je me vois bien faire ça », a déclaré le joueur qui vient d’inscrire un doublé en championnat face à Twente. Son entraineur Ten Haag est également revenu sur l’intérêt du club allemand pour son protégé. « Klaas-Jan est une icône là-bas, mais il n'en est pas encore là. Je suis au courant de l'intérêt, mais je ne sais pas où cela va mener. Je ne m'occupe pas de ça maintenant, je m'occupe du jeu. Permettez-moi de le dire d'emblée : j'aimerais le garder à l’Ajax », a-t-il précisé. Pour ses derniers mois sur les pelouses, Huntelaar aura le choix entre ses deux clubs de cœur.