AJ Auxerre : le nouveau tour de force de Christophe Pélissier

Il n’est pas forcément le coach français le plus en vogue du circuit mais Christophe Pélissier s’affirme depuis quelques années comme un acteur récurrent de notre football. Technicien de 58 ans, le natif de Revel qui a démarré ses gammes avec le club de sa ville natale - où il y avait évolué en tant que joueur - avait réalisé un exploit insolent. Devenu coach de Luzenac en 2007 alors que le club était en CFA (ex N2), il a maintenu le club quelques saisons en National (ex N1) avant d’obtenir la montée en Ligue 2 suite à une deuxième place acquise lors de la saison 2013/2014. Malheureusement pour lui et le club ariégeois, la DNCG s’opposera à cette promotion et Luzenac sera rétrogradé dans les bas-fonds du football français. Cela a marqué Christophe Pélissier qui en garde un goût amer : «les cicatrices sont encore là car j’estime qu’il y avait moyen d’aider le club plutôt que de l’enfoncer, ils ont détruit l’aventure humaine de tout un groupe.» Une injustice irréparable mais qui n’a pas empêché au coach de rebondir et de s’appuyer parfois sur d’anciens joueurs dans ses aventures : «bien sûr, c’était une volonté de ma part de faire revenir des joueurs de Luzenac dans mes autres projets. J’ai retrouvé Outrebon et Makalou à Amiens, Hergault à Lorient. Je connaissais les qualités de joueurs et l’état d’esprit qu’ils pouvaient amener».

Débarqué à Amiens dans la foulée, Christophe Pélissier a mis sa main à la patte avec les Picards. Montant de National en Ligue 2 en deux ans, il parviendra à faire monter directement les Licornes en Ligue 1 à la fin d’une saison 2016/2017 d’anthologie. Maintenant le club dans l’élite deux saisons avant de plier bagage, il avait su faire vivre au club les plus belles heures de son histoire en découvrant la première division pour la toute première fois. Construisant un groupe uni, il avait su amener Amiens à un niveau jamais vu auparavant. «Je pense qu’il est récompensé de son travail. Si on en est là avec Amiens, c’est grâce à Christophe Pélissier. Il arrive à bien gérer le groupe. Il arrive à concerner tout le monde. C’est un bon meneur d’hommes, un bon manager. Je ne sais pas si c’est le meilleur technicien de France, mais il arrive à tirer le meilleur de chacun des joueurs. Personnellement, il me parle beaucoup. Il sait trouver les mots pour te faire élever ton niveau», avait d’ailleurs confié l’ailier Harrison Manzala à Foot Mercato en décembre 2017.

Une troisième montée en Ligue 1

Parti à Lorient après 5 ans dans les Hauts de France, Christophe Pélissier devait aider les Merlus à franchir le cap. Depuis leur relégation en 2017, les Lorientais avaient échoué à deux reprises dans leur mission montée avec Mickaël Landreau sur le banc. Dés sa première saison au club, Christophe Pélissier s’est appuyé sur le travail réalisé auparavant et y a apporté sa patte avec merveille. Premier de Ligue 2 avant que la saison soit gelée pour cause de pandémie de Covid-19, il avait réussi son pari en emmenant un deuxième club de suite en Ligue 1. Resté encore deux ans dans l’élite, il maintenait à chaque fois les Bretons avec deux seizièmes places consécutives. Insuffisant toutefois pour être conservé à l’issue de son contrat… De nouveau libre, Christophe Pélissier a attendu avant d’épouser un nouveau projet. Alors qu’Auxerre vivait un exercice compliqué et était en grande difficulté dans la mission maintien, Jean-Marc Furlan a été débarqué. Christophe Pélissier est arrivé comme le sauveur et a failli remporter son pari. Sortant petit à petit l’AJA de la zone rouge, il était proche de réussir son coup puisque le club bourguignon était 16e avant l’ultime journée de la saison 2022/2023.

Battu 3-1 par Lens alors que Nantes avait dominé Angers (1-0), l’AJA a vu les Canaris se sauver et ont dû repasser par la case Ligue 2. Une déception, mais pas un échec pour le projet amené par Christophe Pélissier puisque la direction a décidé de le maintenir pour aider l’AJA à remonter directement. Une décision qui porte ses fruits. S’appuyant sur les hommes de la saison dernière à l’image de Jubal, Gauthier Hein, Lassine Sinayoko, Rayan Raveloson ou encore Gaëtan Perrin, Auxerre a su maintenir une continuité de la saison dernière à celle-ci et du début de l’exercice à la fin. Jamais en dessous de la 9e place et dans le top 2 à partir de la 18e journée, Auxerre a vite trouvé son rythme de croisière et a même pris la main à la 24e journée pour filer vers un titre de champion. «Les garçons doivent avoir beaucoup de fierté par rapport à ce qu’ils ont fait. Cela fait longtemps que je dis que le club dans son ensemble a bien travaillé. L’ensemble du club a été performant», a-t-il lâché après un ultime match nul 0-0 contre Amiens. Un club qu’il avait déjà porté vers la Ligue 1 et qui ne l’a pas oublié : «les joueurs m’ont attrapé avant que j’arrive au vestiaire. Ce sont des moments dont il faut profiter, encore plus quand on voit le public qui nous a suivis ce soir. La dernière fois que j’ai vu ça, c’était pour le match de la montée à Amiens avec Reims. C’est un souvenir impérissable, j’avais beaucoup de joie et d’émotion. Valider la montée et le titre ici, c’est extraordinaire». Une troisième montée en Ligue 1 avec un troisième club différent pour Christophe Pélissier qui a encore su sortir vainqueur en Ligue 2 et qui renforce cette réputation de coach d’élite pour la Ligue 2. À lui de s’imposer plus durablement en Ligue 1 désormais.