Odion Ighalo va quitter Manchester United pour toucher un jackpot de 84 M€ !

Cet hiver, Manchester United avait créé la surprise en renforçant son attaque (suite à la blessure de Marcus Rashford) avec le prêt de l’attaquant nigérian Odion Jude Ighalo. Agé de 30 ans, ce dernier débarquait de Chine et plus précisément du Shanghai Shenhua. De quoi susciter beaucoup d’interrogations au sujet des ambitions des Red Devils. Miser sur un buteur méconnu évoluant en Chine pour terminer la saison dans le Big Four avait de quoi surprendre. Au final, Ighalo a fait taire tous les sceptiques. Auteur de 4 buts en 8 matches, toutes compétitions confondues, le Super Eagle (34 sélections, 15 buts) a mis tout le monde d’accord.

Freiné dans son élan par l’arrêt du championnat anglais à cause de la crise du coronavirus, le natif de Lagos espérait terminer quand même la saison de Premier League avant d’étudier son futur. « Je voudrais terminer la saison si c'est possible. J'étais en bonne forme, je marquais des buts et maintenant nous sommes arrêtés depuis plus d'un mois. J'ai fait de mon mieux et j'espère que nous reviendrons jouer. Pour le moment, je suis en prêt, ce qui réduira mon temps au club. Nous pensons juste au présent pour le moment et à terminer la saison avant de commencer à penser au contrat. »

Les discussions entre MU et Shanghai dans une impasse

Ravi de son attaquant, MU savait que pour le recruter définitivement, un chèque de 25 M€ était nécessaire. Mais aujourd’hui, le Times nous apprend qu’Ighalo ne terminera même pas la saison anglaise. Le quotidien révèle en effet que le joueur quittera le nord-ouest de l’Angleterre dimanche prochain pour rentrer en Chine où son club lui a offert un pont d’or, à savoir une prolongation de quatre ans d’une valeur de 84 M€.

Le contrat de prêt d’Ighalo a MU arrive à échéance dans six jours et le Times affirme que les discussions entre les deux formations sont dans une impasse. Entre un avenir à Old Trafford pas encore défini et un nouveau bail très juteux (le contrat actuel prend fin en décembre 2021), Ighalo risque de très vite faire son choix.