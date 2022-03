PSG : Leonardo vide son sac sur le fiasco Sergio Ramos

La suite après cette publicité

Leonardo a choisi son moment. Ce jeudi, à un peu moins d'une semaine du huitième de finale retour de Ligue des Champions face au Real Madrid, le directeur sportif du Paris Saint-Germain s'est offert une sortie médiatique fracassante dans les colonnes de L'Equipe. L'occasion d'évoquer tous les sujets chauds du moment au sein de la capitale française. Et forcément, le Brésilien n'a pas pu échapper aux questions concernant Sergio Ramos.

Arrivé libre l'été dernier après plusieurs années de bons et loyaux services au Real Madrid, le défenseur central est venu pour apporter son expérience du très haut niveau et bien sûr pour être titulaire au sein de la formation de Mauricio Pochettino. Mais pour le moment, on peut dire que c'est un échec. L'Espagnol enchaîne les pépins physiques et n'est apparu qu'à cinq reprises sous le maillot du PSG (3 titularisations et 1 but). Un bilan insuffisant. Ce qu'a plus ou moins reconnu Leonardo dans L'Equipe.

Leonardo juge Sergio Ramos

« On l'a recruté, il était bien physiquement. Aujourd'hui, il a joué cinq matches. Malheureusement, il ne s'est pas passé ce qu'on imaginait. C'est dur pour lui, pour tout le monde. Mais nos rapports sont clairs. Le jour où on dit qu'il ne peut plus jouer, ce sera clair pour tous. Ce n'est pas le cas. Après, ne pas jouer rend compliqué pour lui d'être un leader. On attendra avant de tirer des conclusions, la saison n'est pas finie. Mais je n'ai pas peur d'assumer des erreurs quand j'en commets».

Dans une situation délicate, le footballeur de 35 ans, qui n'a pas repris la course selon Le Parisien, conserve encore la confiance du PSG. Mais pour combien de temps ? Sous contrat jusqu'en 2023, il pourrait, comme son club, être amené à se poser des questions sur son avenir. Une situation que l'on suit de près en Espagne, notamment dans les quotidiens madrilènes Marca et AS, alors que les Merengues s'apprêtent à affronter Paris le 9 mars en Ligue des Champions. Probablement sans Sergio Ramos...