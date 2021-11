Euro 2020 : 10 semaines de prison pour des propos racistes après la finale

Jonathon Best a été condamné mardi à 10 semaines de prison pour avoir posté un message raciste sur Facebook, à l’issue de la finale de l’Euro 2020 entre l’Angleterre et l’Italie, indique le Crown Prosecution Service (CPS).

Cet homme de 52 ans s’était filmé en direct sur le réseau social en tenant un discours raciste à l’encontre de Marcus Rashford, Jadon Sancho et Bukayo Saka, qui avaient tous les trois raté leur penalty lors de la séance de tirs au but. Il avait auparavant plaidé coupable.

⚖️ A football fan who livestreamed himself on Facebook racially abusing three England players after the Euro 2020 final has been jailed.



