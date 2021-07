Euro 2020 : la FA condamne les propos racistes après la finale

Dans un communiqué publié dans la nuit de dimanche à lundi, la Fédération anglaise a réprouvé les commentaires racistes et discriminatoires reçus par plusieurs joueurs des Three Lions, comme Marcus Rashford, Jadon Sancho et Bukayo Saka, après la défaite en finale aux tirs au but de l'Angleterre face à l'Italie.

«La FA condamne fermement toutes formes de discrimination et est consterné par les messages racistes en ligne à l'intention à plusieurs de nos joueurs sur les réseaux sociaux. Nous ne pouvons pas être plus clairs pour exprimer notre dégoût devant ce genre de discours adressé à notre équipe. Nous ferons tout notre possible pour soutenir les joueurs touchés tout en sanctionnant vigoureusement toute personne responsable», a déclaré le porte-parole de la fédération sur les réseaux sociaux.