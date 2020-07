Internazionale - Napoli : les compositions officielles

La 37e journée de Serie A offre un duel très séduisant entre l'Internazionale et le Napoli. À domicile, les Milanais optent pour un traditionnel 3-5-2 avec Samir Handanovic comme dernier rempart. Le portier Slovène peut compter en défense sur Danilo D'Ambrosio, Stefan de Vrij et Alessandro Bastoni. Les rôles de pistons sont assurés par Antonio Candreva et Cristiano Biraghi tandis que Nicolo Barella et Marcelo Brozovic assurent le double pivot. Enfin, Borja Valero soutient Romelu Lukaku et Alexis Sanchez en attaque.

La suite après cette publicité

De son côté, le Napoli s'organise dans un 4-3-3 avec Alex Meret dans les cages. Ce dernier est devancé par Elseid Hysaj, Nikola Maksimovic, Kalidou Koulibaly et Mario Rui. Diego Demme est positionné en sentinelle derrière Piotr Zielinski et Eljif Elmas. Enfin, la ligne offensive voit les titularisations de Matteo Politano, Arkadiusz Milik et Lorenzo Insigne.

Suivez la rencontre en live commenté ici

Les compositions :

Internazionale : Handanovic - D'Ambrosio, De Vrij, Bastoni - Candreva, Barella, Brozovic, Biraghi - Valero - Lukaku, Sanchez

Napoli : Meret - Hysaj, Maksimovic, Koulibaly , Rui - Zielinski, Demme, Elmas - Politano, Milik, Insigne