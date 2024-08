Cars-régie saccagés, matchs interrompus, colère de beIN Sports… la Ligue 2 plongée dans un chaos général !

«Le football, c’est le week-end»; «beIN Sport tue la Ligue 2»… Si l’interminable feuilleton des droits TV n’a cessé de faire parler en Ligue 1, notamment après l’annonce des prix du nouveau diffuseur principal DAZN, la Ligue 2 n’est pas en reste. Fin juin, beIN Sports a, en effet, acquis les droits pour diffuser l’intégralité du championnat - pour 40 millions d’euros par saison jusqu’en 2029 - passé cette saison de 20 à 18 clubs. Oui mais voilà, la chaîne qatarie a, dans le même temps, drastiquement modifié la programmation des matches : sept le vendredi à 20h, un le samedi à 14h30 et un le lundi à 20h45. Un choix rapidement expliqué par le directeur de la rédaction, Florent Houzot, dans une interview accordée au Parisien. «Sur la période 2012-2020, BeIN a toujours diffusé le multiplex le vendredi à 20 heures. Par conséquent, on n’a pas innové en demandant à la LFP de replacer le multiplex sur ce créneau».

La suite après cette publicité

La tension est à son comble !

«Il n’y a pas eu de changement d’affluence radicale», ajoutait par ailleurs l’intéressé, précisant que cette nouvelle programmation satisfaisait les clubs, les joueurs et les entraîneurs. Pour autant, force est de constater que cette nouveauté est, aujourd’hui, largement contestée par des supporters habitués à se rendre au stade le week-end ou à effectuer de parfois longs déplacements à travers la France pour soutenir leur club. Pour rappel, au cours de la dernière saison, Prime Video, la chaîne L’Équipe et BeIN Sports - qui ne détenait alors que deux matches - diffusaient neuf matches le samedi (un à 15h et huit à 19h) alors que le créneau du lundi soir existait déjà. Un changement de direction débouchant finalement sur de nombreux actes hostiles au cours des deux premières journées. Dernier exemple en date ? Les incidents survenus en marge et pendant le match entre Lorient et Grenoble.

À lire

Annecy : Gaby Jean rejoint la Serie A et Lecce

Samedi, aux alentours de 8 heures, entre 50 et 70 individus - majoritairement des supporters grenoblois mais aussi des Lorientais, cagoulés et vêtus de noir - ont ainsi saccagé deux camions-régie postés aux abords du stade du Moustoir. Le premier arrosé de peinture, l’autre forcé pour extraire du matériel. Des actes de vandalisme allant dans la continuité des innombrables protestations aperçues depuis le début de la saison, notamment lors du duel opposant Metz à Bastia, lundi dernier. Chants hostiles envers beIN Sports et la LFP, fumigènes et pétards lancés, jets de balles de tennis provoquant l’interruption des rencontres, tracts invitant à signer une pétition nationale, perturbation des retransmissions, mouvements de grève des associations de supporters, banderoles en tout genre… Autant d’actes résumant les tensions entre les aficionados de la Ligue 2 et beIN Sports, aujourd’hui agacé par l’attitude des clubs…

La suite après cette publicité

beIN Sports en passe de résilier son contrat avec la LFP ?

Vendredi dernier, lors de la rencontre opposant Clermont à Troyes, des banderoles avaient ainsi été déployées alors que le match se jouait à huis clos. Le lendemain, la direction des Merlus a, de son côté, refusé de demander à ses supporters de retirer deux banderoles «beIN tue la Ligue 2». Un soutien que ne semble pas digérer le diffuseur officiel. De son côté, la LFP a, quant à elle, condamné «fermement les actes de malveillance qui vont perturber la qualité de production de Lorient-Grenoble». Avant d’ajouter au sein d’un autre communiqué que «ces actes de violence (…) n’ont aucune place dans le football et dans une société civilisée». Enfin, beIN a aussi annoncé qu’il travaillait «avec les autorités compétentes pour s’assurer que des mesures appropriées seront prises à la suite de ces attaques, tout en étudiant pleinement sa position en ce qui concerne son partenariat de diffusion en cours». Et pour cause.

Si une réunion, qui s’annonce d’ores et déjà bouillante, est censée se tenir mercredi prochain en présence de beIN Sports, l’Association nationale des supporters et de la LFP, la chaîne payante ne fermerait désormais pas la porte à une possible résiliation de son contrat avec la Ligue… En attendant d’en savoir plus sur la suite des événements, le groupe qatari aurait, lui, prévu de couvrir la rencontre entre le Red Star et Ajaccio avec un dispositif réduit ce lundi soir (20h45). Selon les dernières informations de RMC Sport, aucun commentateur ni aucun car-régie ne seront donc envoyés au stade Bauer pour couvrir un match dont les images seront uniquement captées par deux caméras. Par ailleurs, beIN Sports devrait prendre l’antenne à cinq minutes du coup d’envoi. Les commentaires étant, eux assurés, à distance. De quoi confirmer, un peu plus, l’actuel climat délétère régnant sur la Ligue 2…