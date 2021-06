Euro 2020 : Thibaut Courtois a un plan anti-CR7

La suite après cette publicité

Dimanche à 21 heures, la Belgique et le Portugal vont croiser le fer en 1/8es de finale de l'Euro 2020. En conférence de presse ce vendredi après-midi, Thibaut Courtois a évoqué ce choc et le duel à venir avec un certain Cristiano Ronaldo, meilleur buteur de la compétition à l'heure actuelle avec 5 buts. Et le portier belge a tenu à prévenir la star portugaise.

« Je me prépare en voyant différentes images de ses matches. Voir où il aime frapper, où il se place sur les centres qui arrivent, etc... Mais c'est l'un des plus grands joueurs de l'histoire du foot donc il pourrait aussi nous surprendre. Ce qu'on va dire aux défenseurs pour contrer Cristiano Ronaldo ? Je ne vais pas le dire ici (rires). Mais globalement, je pense qu'il faut essayer d'empêcher les ballons d'arriver chez lui ». Aux Belges de jouer !