Julian Nagelsmann a peur de Cristiano Ronaldo

Il a beau avoir 40 ans et jouer en Arabie saoudite à Al-Nassr, Cristiano Ronaldo ne laisse toujours pas indifférent. Le buteur portugais qui a été sélectionné par son pays pour la prochaine Ligue des Nations défiera ce mercredi l’Allemagne avec la volonté de remporter un troisième trophée avec sa sélection. En conférence de presse, le sélectionneur allemand Julian Nagelsmann a affirmé qu’il se méfiait du quintuple Ballon d’Or.

«Il a eu une carrière exceptionnelle pendant tant d’années. Jouer à ce niveau aussi longtemps est extraordinaire. Il a marqué tellement de buts et a eu une grande influence sur les équipes pour lesquelles il a joué. J’espère qu’il n’aura pas trop d’influence sur le match de demain. Malgré son âge, il reste très dangereux, il représente une menace de but et il est puissant dans les airs dans la surface de réparation. Il faudra s’en méfier demain», a-t-il déclaré.