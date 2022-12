CdM 2022, Espagne : Luis Enrique surpris par la décision de la VAR

Encore une décision surprise de la VAR. Après la rencontre perdue par l'Espagne face au Japon (2-1), Luis Enrique a semblé stupéfait de la décision du corps arbitral d'accorder le second but nippon alors que le ballon semblait être sorti de l'aire de jeu. « On m’a montré une photo. Mais je ne peux pas croire que cette photo soit réelle, c’est forcément un fake ou un montage! Ce n’est pas possible autrement.»

«Je n’ose pas croire à cette photo et je ne vais pas donner mon avis c’est préférable ! J'ai senti qu'il se passait quelque chose de louche quand le VAR a mis autant de temps à se décider... », a ainsi commenté le sélectionneur ibérique. Il n'en demeure pas moins que cette décision a son importance, faisant passer l'Espagne de la première à la seconde place de son groupe, lui ajoutant une défaite au palmarès et provocant l'élimination indirecte de l'Allemagne.