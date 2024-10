Ligue 1 : l’OL accroché par Auxerre dans une rencontre riche en rebondissements

Suite de la 9e journée de Ligue 1 ce dimanche après-midi avec ce match entre l’Olympique Lyonnais et Auxerre. Après une belle série de victoires ces dernières semaines, la formation rhodanienne est redescendue de son nuage ce jeudi en Ligue Europa. Face à Besiktas, et malgré une multitude d’occasions, l’OL s’est incliné (0-1) et il fallait donc rapidement tourner la page avec ce match. Pour l’occasion, Pierre Sage avait donc décidé d’écarter Caqueret et Orban. Les deux joueurs étaient sanctionnés pour leur niveau de jeu sur ce début de saison.

Pour ce match, le technicien français misait sur une formation composée d’un trio offensif Mikautadze, Fofana, Benrahma. Lacazette, Cherki ou encore Tolisso étaient sur le banc. Forcément, ce dimanche, tous les regards étaient braqués sur Georges Mikautadze qui n’avait toujours pas inscrit le moindre but depuis son arrivée cet été dans son club de coeur. Les premières minutes de ce match ne faisaient pas rêver du tout. Et il a fallu attendre près de 40 minutes pour voir la rencontre prendre une tournure originale. Sur un centre dévissé de Fofana, Mikautadze suivait l’action et mettait son pied au moment où Mensah dégageait le cuir. Mais l’arbitre pensait d’abord que le ballon était sorti sur le centre du Belge et n’avait pas sifflé la faute de Mensah. Finalement, le VAR permettait de rectifier cette décision et un penalty était sifflé. Problème, les Auxerrois estimaient que l’arbitre avait déjà sifflé une sortie de but et donc les 22 acteurs s’étaient arrêtés de jouer. En colère, se sentant floué, le staff de l’AJA déposait une réserve technique en plein match.

Diomandé a fait mal à son ancien club

Une décision qui retardait le penalty de plus de 15 minutes. Finalement, Mikautadze se présentait bien devant Leon pour transformer son tir. Le Géorgien ne tremblait pas et marquait (1-0, 45e+5) son tout premier but sous ses nouvelles couleurs. Les deux équipes rentraient au vestiaire dans un flou total dans la foulée. Et au retour des vestiaires, Auxerre revenait avec plus d’envie, comme si ce fait de jeu avait piqué un peu l’égo de la formation de Pélissier. Comme un symbole, c’est l’ancien Lyonnais Sinaly Diomandé, mis au placard cet été, qui égalisait d’un coup de casque sur corner (1-1, 47e). Mais l’OL ne doutait pas vraiment et continuait d’attaquer.

En confiance après son premier but à l’OL et sans doute soulagé, Mikautadze se montrait bien plus et finissait par s’offrir un doublé. Sur un bon centre, bien dosé, de Said Benrahma, l’ancien Messin plaçait une tête excentrée dans le petit filet d’un Léon impuissant sur sa ligne (2-1, 62e). On pensait alors que le plus dur était fait après ce nouveau but. Mais c’était sans compter sur l’esprit revanchard de Diomandé. Le défenseur central de 23 ans décochait une frappe lointaine qui était contrée par son coéquipier Hamed Junior Traoré et qui trompait Perri (2-2, 72e). Un coup de massue pour des Lyonnais qui ont tenté de pousser en fin de match. Mais les entrées de Cherki, Lacazette et Zaha n’ont rien changé. Le score ne bougeait plus grâce notamment à des belles parades de Perri en fin de rencontre. L’OL manque l’occasion de mettre la pression sur l’OM et de se rapprocher du podium. Auxerre prend un point qui compte dans la course au maintien.