OL - Auxerre : Pierre Sage justifie les sanctions de Caqueret et Orban

Trois jours après le revers de l’Olympique Lyonnais contre Besiktas en Ligue Europa, les Rhodaniens reçoivent Auxerre dans le cadre de cette 9e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Pierre Sage a décidé de faire deux choix forts, en se passant de Maxence Caqueret et de Gift Orban. Interrogé sur son choix, l’entraîneur des Gones a justifié sa décision, estimant que leur investissement à l’entraînement n’était pas suffisant pour prendre part à la rencontre de ce dimanche après-midi.

« C’est une décision purement sportive, pour l’un et pour l’autre. Ce n’est pas une décision contre eux, c’est une décision pour le groupe et aussi pour eux, peut-être pour qu’ils réagissent un peu. Vous attendez beaucoup plus de Caqueret et d’Orban ? Bien sûr, toujours dans l’idée d’éliminer personne. Toujours dans l’idée que tout le monde soit mobilisé. Aujourd’hui, ils sont très engagés l’un et l’autre dans la semaine. Mais malheureusement, ça ne suffisait pas pour moi pour être dans le groupe dans ce match-là », a indiqué le technicien lyonnais, au micro de DAZN, avant le coup d’envoi de cet OL-Auxerre.