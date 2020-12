Serie A : l'Atalanta et Josip Ilicic renversent la Roma

On disputait la 13e journée de Serie A ce week-end. Quatrième, la Roma se déplaçait à 600 km au nord, dans une ville qu'on appelle Bergame. Au Gewiss Stadium, les Giallorossi prenaient les devants dès la 3e minute. Sur un service de l'inévitable Henrikh Mkhitaryan, c'est Edin Dzeko qui ouvrait le score du gauche, en prenant Pierluigi Gollini à contre-pied. Si à la pause, Jordan Veretout et sa bande capitalisait à l'extérieur et revenait à hauteur de la Juve (3e), le coaching de Gian Piero Gasperini allait tout changer. Au retour des vestiaires, Jose Palomino et Josip Ilicic faisaient leur apparition.

Absent depuis trois matches, le Slovène avait besoin de 13 minutes pour se mettre en évidence. Il offrait le but égalisateur à Duvan Zapata (1-1, 59e), puis celui du 2-1 à Robin Gosens. Les choix payants se poursuivaient pour Gasperini, qui sortait Zapata et faisait entrer Luis Muriel. Le Colombien marquait sur son premier ballon (3-1, 72e). Josip Ilicic parachevait son récital avec un but et enfonçait la tête de la Louve sous l'eau (4-1, 85e). Toujours avec un match en retard, l'Atalanta se replace 7e et reste à trois points de la Roma, actuel dernier qualifié pour la C1.

Le classement de Serie A après 13 journées.