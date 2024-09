LFP : Olivier Létang se réjouit de la réélection de Vincent Labrune

Comme attendu, Vincent Labrune a été réélu à la tête de la LFP cette semaine, et ce, jusqu’en 2028. Une nouvelle accueillie avec joie par la grande majorité des présidents de Ligue 1, à l’image de Laurent Nicollin ou encore d’Olivier Létang. Présent en conférence de presse ce jeudi, le patron du LOSC a salué le choix opéré par ses homologues.

La suite après cette publicité

«Je ne suis pas là pour critiquer le travail qui a été fait, puisque qu’on n’est pas dedans, c’est difficile d’avoir toutes les informations. Mais Vincent (Labrune) est et était le meilleur candidat pour poursuivre, et non pas suivre, dans la même condition, a indiqué le natif du Mans. C’est vrai qu’on a besoin de changement, de rupture, il faut apprendre de ce qu’il s’est passé, et aujourd’hui, tout le monde est concentré pour pouvoir faire changer les choses. On a besoin d’innovation, de changer la façon dont on travaille et dont on pense aussi le football. Mais pensons au jeu, au football, sans faire de la politique pour que ce soit tout le football français qui soit tiré vers le haut.»