Élections à la LFP : Vincent Labrune largement réélu à la tête de la ligue

C’est l’un des gros dossiers qui frappent le football français depuis plusieurs semaines. Alors que les débats houleux des droits TV ont fait rage depuis l’annonce des prix des abonnements fixés par DAZN, certains supporters et journalistes ont commencé à remettre en question la gestion de Vincent Labrune, président de la Ligue de football professionnel (LFP) depuis septembre 2010 lorsqu’il avait pris la succession de Nathalie Boy de La Tour. Ce mardi 10 septembre 2024 marquait donc le jour des fameuses élections au cours d’une grande assemblée générale organisée avec les présidents des clubs de Ligue 1 et Ligue 2. Deux scénarios étaient alors possibles : une réélection de Vincent Labrune dans un contexte houleux ou une intronisation de Cyril Linette pour tourner la page. Deux candidats pour l’une des plus hautes fonctions du football français à la clef.

Aucune voix ne s’est élevée contre Vincent Labrune durant son premier mandat, et peu de voix ont osé le faire aujourd’hui, preuve de son poids et de sa proximité avec certains dirigeants dont Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG et de beIN Media Group. Mais d’autres ont néanmoins tenté d’alerter le paysage du foot français. Outre la gestion des droits TV, certains présidents reprochent au patron de la ligue son trop grand train de vie. Entre son salaire (passé de 400 000 euros à 1,2 M€ par an) et les remboursements de frais (200 000 euros) sur les saisons 2022 et 2023, l’ancien dirigeant de l’OM a choqué plus d’une personne depuis les révélations de L’Equipe qui avait même ajouté l’existence d’un chauffeur attitré et d’une suite au Brach, un hôtel 5 étoiles à Paris. L’accord avec CVC ne passe pas non plus pour certains. Le détail de sa rémunération présenté à la commission sénatoriale et un possible conflit d’intérêts ont même poussé la justice à ouvrir une enquête avec l’association anti-corruption AC.

Les clubs français ont tranché !

En fin de matinée, le candidat Cyril Linette avait empoché une première victoire. Le premier processus de l’élection concernait la Ligue 2, dans les alentours de 11 heures, qui a eu le droit à deux votes de la part de ses deux administrateurs représentants. Avant le vote des présidents de Ligue 1, Cyril Linette avait déjà remporté 9 voix parmi le collège de Ligue 2 contre 7 pour Vincent Labrune - et deux abstentions. Une première petite victoire pour le candidat, même s’il restait encore le vote de la Ligue 1, avant une assemblée générale, puis une conférence de presse prévue en fin de journée pour annoncer officiellement les résultats de l’élection.

Quelques minutes plus tard, les présidents de Ligue 1 sont arrivés au siège de la ligue. Successivement, Marc Keller, Nasser Al-Khelaïfi, Waldemar Kita et Baptiste Malherbe se sont suivis pour cette grande journée spéciale. Après un cocktail prévu, l’assemblée générale élective a eu lieu et a donc déterminé par la voix électorale que Vincent Labrune allait être réélu à son poste pour les quatre prochaines années.« Sur proposition du Conseil d’Administration, l’Assemblée Générale élit Vincent LABRUNE Président de la LFP au premier tour (85,67%)», peut-on lire sur le tweet publié sur le compte officiel de la LFP.