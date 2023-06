Bordeaux-Rodez : Lucas Buades ne va pas bien du tout

Victime d’une agression par un supporter bordelais juste après avoir ouvert le score lors du match Bordeaux-Rodez, Lucas Buades est au coeur des débats. Si l’agression qu’il a subi ne fait aucun débat, le Ruthénois est la cible de critiques. La raison ? Pour beaucoup, les images de son agression mettent en doute le diagnostic fait par les médecins, à savoir que l joueur souffrait d’une commotion cérébrale. Mais face à ce déferlement médiatique, notamment sur les réseaux sociaux, l’avocate du joueur, Me Karine Shebabo, s’est indignée.

« Cette histoire devient l’objet des plus folles élucubrations, on ne peut qu’être atterré par ce genre de réaction. Ce n’est ni le club ni le joueur qui ont arrêté le match, c’est l’arbitre, un protocole a été suivi, il y a eu atteinte à la sécurité, des personnes ou des biens. Lui est très clair, il a été frappé au larynx, il y a eu un choc au larynx et l’auteur est notamment poursuivi pour violence. Et ce à quoi on s’attendait de la part du club qui recevait, c’est de s’enquérir de l’état de la victime et, jusqu’à aujourd’hui, on attend toujours. (…) Les nouvelles ne sont pas fameuses, malheureusement. Du fait de cette commotion cérébrale sévère, il n’est pas du tout au top de sa forme, il a accumulé les rendez-vous médicaux depuis les faits, il doit revoir un neurochirurgien dans quelques jours. Et en plus, le contexte fait qu’il est l’objet d’un déversement de messages de haine, de menaces de mort qui le visent, lui et son entourage. C’est ahurissant et terrorisant. Il est meurtri et je n’ai pas le sentiment qu’on appelle au calme, et je crois qu’il faut appeler au calme avant qu’il arrive quelque chose de plus grave », a-t-elle déclaré dans L’Équipe.

