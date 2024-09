Ligue des Nations : l’Espagne d’un grand Fabian Ruiz domine la Suisse, Cristiano Ronaldo sauve le Portugal contre l’Ecosse

Suite de la trêve internationale ce dimanche soir. Après les victoires du Danemark contre la Serbie (2-0), de la Slovaquie face à l’Azerbaïdjan entre autres (2-0) ou du match nul complètement fou entre Gibraltar et le Liechtenstein (2-2), la deuxième journée des groupes de la Ligue des Nations avaient lieu en ce jour avec quatre autres matchs ce soir. L’Espagne se déplaçait en Suisse pour une belle affiche. Le Portugal accueillait l’Ecosse avec notamment Cristiano Ronaldo sur le banc. La Croatie affrontait la Pologne à Osijek. La Suède voulait enchaîner en se défaisant de l’Estonie. Un bien beau programme donc qui nous a réservé plusieurs rebondissements avec un multiplex vibrant.

Dans la ville suédoise de Solna, sur la pelouse de la Friends Arena, la Suède n’a fait qu’une bouchée de l’Estonie (3-0) avec un doublé de l’inarrêtable Viktor Gyökeres (30e et 44e) et aussi un but d’Alexander Isak (40e). L’expulsion de Kevor Palumets (62e) n’a pas arrangé le sort de l’Estonie. Les joueurs de Jon Dahl Tomasson enchaînent donc un deuxième succès et continuent un sans-faute. Avec une équipe composée de Isak Hien, Alexander Isak, Viktor Gyökeres, Dejan Kulusevski, Lucas Bergvall et Anthony Elanga, les Blågult sont en train de se reconstruire petit à petit après son absence au dernier Euro. À Osijek, sur la pelouse de l’Opus Arena, la Croatie a dû batailler, mais est parvenue à renverser la Pologne (1-0) grâce à sa légende Luka Modric, titulaire et buteur pour sa 180ème sélection (52e).

La Roja domine la Nati, CR7 renverse la Tartan Army

Mais les projecteurs étaient forcément braqués sur les deux autres rencontres qui ont pris des allures d’Euro 2024. Après avoir encaissé un match nul contre la Serbie la semaine dernière, l’Espagne de Luis de la Fuente s’est rendue au Stade de Genève pour croiser le fer avec la Suisse. Le début de rencontre a été mouvementé avec l’ouverture du score de Joselu sur une passe de Lamine Yamal (4e). Bećir Omeragić croyait avoir égalisé immédiatement, mais la VAR a annulé le but (8e). Fabian Ruiz a ensuite doublé la mise presque tout de suite pour la Roja (13e) mais l’expulsion de Robin Le Normand (20e) a permis à la Suisse d’y croire à nouveau. Peu avant la pause, les troupes de Murat Yakın ont réussi à réduire le score grâce à Zeki Amdouni (41e). Mais le milieu parisien s’est offert un doublé (77e) puis Ferran Torres y est allé de son but (80e). Même réduite à dix, la Roja a dominé la Nati (1-4).

À plus de 1 850 kilomètres au sud, le Portugal ouvrait les portes de l’Estádio do Benfica à Lisbonne, à l’Ecosse. Pour cette rencontre, Roberto Martínez a décidé de laisser sur le banc Cristiano Ronaldo. Rapidement, les joueurs de Steve Clarke ont ouvert le score grâce à Scott McTominay (7e). Si les Portugais ont largement dominé la rencontre, il a fallu attendre la 54ème minute pour voir la Seleção égaliser dans le sillage de Bruno Fernandes. À l’heure de jeu dépassée, l’Ecosse n’avait tiré qu’une seule fois au but et le Portugal continuait de pousser. Entré en jeu à la pause, Cristiano Ronaldo a endossé le costume de héros de la soirée en offrant la victoire (2-1) de son pays à l’approche de la fin du match (88e). Un succès mérité compte tenu de la large domination portugaise.