Amical : Leon Bailey et la Jamaïque s'inclinent lourdement contre l'Arabie Saoudite de Hervé Renard

Alors que certaines sélections ont des échéances différentes, comme la Ligue des Nations, les qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations 2021 ou les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, d'autres profitent de cette trêve internationale pour disputer des matches amicaux. Justement, ce samedi, l'Arabie Saoudite et la Jamaïque croisaient le fer. Et Leon Bailey et ses coéquipiers ont pris une petite gifle (3-0).

Dans le premier acte, Al Dawsari (10e) et Al Shehri (44e) donnaient deux buts d'avance à l'Arabie Saoudite. Le joueur du Bayer Leverkusen Leon Bailey entrait alors à la mi-temps mais n'arrivait pas à relancer la partie. Pire, Albirakan aggravait le score (77e, 3-0). La sélection du Français Hervé Renard s'imposait donc largement face aux Jamaïcains entraînés par Theodore Whitmore.