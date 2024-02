PSG : la Real Sociedad est au plus mal !

À une semaine du huitième de finale retour de Ligue des Champions entre la Real Sociedad et le Paris Saint-Germain, il est de bon ton d’observer l’état de forme de l’adversaire basque du club de la capitale. Chahuté à l’aller par une équipe espagnole pourtant privée de plusieurs cadres, Paris va à nouveau défier une formation en proie aux doutes. Car depuis sa défaite en France (0-2), les hommes d’Imanol Alguacil enchaînent les contre-performances.

Après une victoire en Liga face à Majorque (2-1), les partenaires du capitaine Mikel Oyarzabal ont chuté à domicile contre Villarreal (1-3) et hier soir, ils ont été éliminés devant leur public en demi-finale de la Coupe du Roi par les Piratas de Majorque (1-1, 4 tab à 3). Le quatrième résultat négatif lors des cinq derniers matches des Basques, toutes compétitions confondues. À l’issue du match, le coach Alguacil était forcément sonné et a même avoué qu’il vivait la pire soirée de sa vie d’entraîneur.

Le capitaine Oyarzabal a échoué

« Oui, cela ne fait aucun doute. Vous êtes à un penalty ou à un but de jouer une finale devant votre public. Nous avions vraiment hâte d’y être. C’est difficile, y compris sur le plan personnel, mais le football est ainsi fait. Nous sommes touchés. Je remercie les joueurs et les supporters. Ils nous ont réservé un bel accueil, ils nous ont aidés… Si nous devions rejouer ce match, je pense que les occasions que nous avons eues auraient été suffisantes pour nous qualifier. Cela ne devrait pas nous affecter, car la défaite fait partie du football. Aujourd’hui, nous sommes très contrariés, mais nous sommes des professionnels et nous avons d’autres objectifs, notamment celui d’accéder à l’Europe par le biais de la Liga. Nous devons relever la tête maintenant parce que samedi, nous avons un match très difficile contre Séville. »

Un coup dur pour la Real, d’autant que son capitaine, dont le retour était très attendu en vue du match face au PSG, a manqué son tir au but, alors qu’il est un spécialiste du genre. « Mikel Oyarzabal est le spécialiste et il a échoué, mais le football est ainsi fait. Il est difficile de s’adresser aux gens et aux supporters en ce moment. Nous devons faire beaucoup de choses pour atteindre la finale », a poursuivi Alguacil. Pas de quoi faire trembler Oyarzabal pour autant. Également interrogé à l’issue du match, le capitaine basque a été clair lorsqu’un journaliste lui a demandé s’il comptait prendre ses responsabilités si son équipe obtient un penalty face au PSG. « Oui. »