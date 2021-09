Real Madrid : comment expliquer l'envol de Vinicius Junior

La suite après cette publicité

C'est la sensation du début de saison à Madrid. A tel point que beaucoup de supporters madrilènes affirment voir un autre joueur sur le terrain ! Mais Vinicius Junior est pourtant dans l'effectif depuis plus de deux ans, pendant lesquelles il a essuyé bien plus de critiques que de compliments. Il a toujours fait partie de ces joueurs assez clivants, dans la mesure où certains étaient très enthousiastes à son sujet en raison son audace et son courage balle au pied, pendant que d'autres étaient aveuglés par ses mauvais choix et ses lacunes dans le dernier geste. Il suffisait de discuter avec des supporters merengues locaux pour constater à quel point les avis pouvaient diverger à son sujet. Aujourd'hui, il met enfin tout le monde d'accord, et ça, dans un club comme le Real Madrid et à un âge aussi précoce, c'est plutôt fort.

Pourtant, Vinicius reste le même. Dans le jeu, son rôle et son positionnement n'ont pas foncièrement changé, même si on note peut-être une volonté un peu plus ancrée de décrocher de son couloir gauche pour revenir dans l'axe cette saison. C'est toujours ce même joueur qui va tenter, de façon incessante, de faire des différences balle au pied dans les derniers mètres, avant de conclure par une frappe ou un service pour un partenaire. La différence : l'efficacité. Cette année, le Brésilien est plus adroit face aux cages, et marque logiquement plus de buts. Terminé ces plusieurs occasions ratées à chaque rencontre ! Sans aller jusqu'à dire qu'il est maintenant d'une efficacité clinique face au portier rival, on sent que le joueur de la Canarinha est plus à l'aise dans ce registre. Le travail à l'entraînement y est pour beaucoup.

Un travail invisible

On sait ainsi qu'au cours de l'été, pendant la présaison du Real Madrid, il a travaillé ses frappes. Une nouvelle technique de tir au cours de laquelle il ne regarde pas du tout le ballon mais uniquement les cages, avec un pied d'appui pratiquement collé au ballon. Il a également enrôlé un préparateur physique - afin d'améliorer la puissance de son bas de corps notamment - et un chef privé pour lui bâtir un plan nutritionnel spécifique. Des méthodes très à la mode en ce moment, et qui font leur effet. Plus fort, moins fatigué et donc plus lucide, Vinicius est bien plus en forme sur le terrain.

La confiance de Carlo Ancelotti, fan du joueur depuis le premier jour, a aussi un rôle important. La gestion du cas Vinicius par l'Italien est en tout cas soulignée de l'autre côté des Pyrénées, alors que Zinedine Zidane ne semblait pas toujours savoir quel rôle offrir à l'ancien de Flamengo. Tout comme la force mentale du joueur qui, comme l'ont indiqué plusieurs fois les médias ibériques, est resté assez insensible aux critiques négatives et a un état d'esprit de compétiteur né. Dans un contexte médiatique toujours très difficile à gérer pour les jeunes joueurs, Vinicius est toujours resté calme et ne s'est pas laissé abattre, notamment grâce à un entourage et une bulle familiale très forts. Reste maintenant à confirmer sur le reste de la saison, mais pour l'instant, le Real Madrid a de quoi se frotter les mains...