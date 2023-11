Thiago Silva rêve de voir ses fils signer à Chelsea

S’il est passé à côté de son match samedi dernier, contre Newcastle (4-1), et qu’il n’est peut-être pas aussi athlétique qu’à l’époque, Thiago Silva n’en reste pas moins un défenseur unique qui repousse les limites d’année en année. À 39 ans et 64 jours, le Brésilien est récemment devenu le plus vieux joueur de l’histoire de Chelsea à fouler une pelouse, à St James’Park. Bien installé, dans le sud de Londres avec sa femme et ses enfants, l’ancien parisien n’aurait sans doute pas imaginer une telle histoire d’amour avec le club londonien. À tel point qu’il souhaiterait que ses fils reprennent le flambeau !

«Je dois dire que dans chaque club où je suis allé, j’ai ressenti beaucoup d’amour de la part des clubs eux-mêmes et des supporters, mais ici, c’est un peu différent, à cause du fait que mes enfants jouent dans l’équipe aussi», raconte-t-il lors d’une interview publiée sur le site officiel de Chelsea. «Pour moi, ce serait un rêve de les voir jouer professionnellement à Chelsea. En fin de compte, j’adore les regarder et j’essaie de les aider autant que je peux. J’adore voir mes enfants jouer ici, ma femme est là tout le temps et veut même être à tous les matchs à l’extérieur. Je pense qu’elle se rend compte que le temps presse un peu, alors elle veut profiter au maximum de ces dernières années de ma carrière.»