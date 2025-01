Brest - Real Madrid : Florentino Pérez et Denis Le Saint ont déjeuné ensemble

C’est définitivement une soirée historique qui se prépare en Bretagne. Le Stade Brestois accueille sur la pelouse du stade du Roudourou de Guingamp le mastodonte européen du Real Madrid ce mercredi soir, lors de la 8ème et ultime journée de la Ligue des champions. Tout le peuple breton se prépare depuis plsuieurs jours à être sous les projecteurs européens. Alors que le coup d’envoi est imminente, le journal Ouest-France nous apprend une bien drôle anecdote. Le président historique du Real Madrid, Florentino Pérez, a déjeuné ensemble avec Denis Le Saint, président de Brest, ce mercredi 29 janvier, à quelques heures de la rencontre opposant leurs deux clubs en Ligue des champions.

Ils ont été accueillis par le chef étoilé Nicolas Adam, patron du restaurant La Vieille Tour, à Plérin dans les Côtes-d’Armor. Le chef a déclaré : «un très beau menu concocté pour l’occasion. J’avais carte blanche, sauf pour le choix du poisson » puisque les invités de marque avaient le choix entre du lieu jaune, du homard breton, des coquilles Saint-Jacques cueillies en plongée et des produits bio et régionaux du groupe breton Le Saint. Ils ont eu le droit à une déclinaison d’agrumes et bergamotes en dessert. Un moment magique.