Coupe du monde 2022 : les folles accusations de Louis van Gaal contre l’Argentine et Lionel Messi

Au terme d’une finale qui restera gravée dans les mémoires, l’Argentine a soulevé sa troisième Coupe du monde l’hiver dernier en offrant le trophée qu’il manquait à Lionel Messi pour compléter sa collection. Victorieuse de l’Australie, des Pays-Bas, de la Croatie, puis des Bleus en finale, l’Albiceleste est maintenant sur le toit du monde. Si la finale face à la France aura été épique dans son scénario, c’est le quart de finale contre les Pays-Bas qui aura été le plus houleux.

Entre un scénario fou, des tensions sur le terrain et la célèbre altercation d’après-match entre Lionel Messi et Wout Weghorst, la rencontre avait fait couler beaucoup d’encre. Quelques mois après l’aventure au Qatar, Louis van Gaal, l’ex-sélectionneur des Pays-Bas, est revenu sur la dernière Coupe du monde. Interrogé à l’occasion d’un gala auquel il participait cette semaine, l’ex-manager de 72 ans, connu pour ne pas avoir sa langue dans sa poche, a eu des mots surprenants qui commencent déjà à faire parler jusqu’en Argentine.

Van Gaal plaide pour un sacre prémédité de l’Argentine

Le Batave a laissé entendre que le sacre de l’Argentine était prémédité et organisé pour faciliter le titre de Lionel Messi. «Je ne veux pas vraiment en dire plus à ce sujet. Regardez comment l’Argentine a marqué, comment nous avons marqué et comment certains joueurs argentins ont franchi la ligne sans être sanctionnés, je pense que tout était prémédité», a-t-il d’abord lâché, dans des propos relayés par le média néerlandais NOS. Avant d’aller plus loin et d’en remettre une couche sur Lionel Messi.

«Je pense tout ce que je dis. Messi devait devenir champion du monde ? Je pense que oui». Une petite phrase qui a déjà fait le tour du monde puisque la presse argentine s’est empressée de relayer l’information. Arrivé au terme de son contrat et bousculé par des problèmes de santé, le technicien néerlandais a transmis le flambeau à Ronald Koeman après le Mondial 2022, lui qui avait déjà occupé ce poste de 2018 à 2020, avant de rejoindre les rangs du FC Barcelone.