Coupe du Roi : le communiqué cinglant du FC Barcelone

La finale de la Coupe du Roi entre le FC Barcelone et le Real Madrid approche à grands pas. Elle doit avoir lieu samedi prochain à Séville mais souffre déjà d’une polémique. L’entreprise en charge de la billetterie, One Box, a reconnu avoir commis des erreurs en attribuant plus de billets pour certains spectateurs, et moins à d’autres. Il y aurait également eu des fuites de données personnelles. Le club blaugrana a réagi à cette affaire et fait part de sa colère à l’encontre de la fédération et de One Box.

«Le FC Barcelone considère comme inacceptable l’incident impliquant l’envoi des billets de la finale de la Coupe du Roi par la RFEF et son fournisseur de billets, One Box, et déclare que cette gestion était indépendante de la volonté du club, s’insurge le communiqué. Nous vous informons également que le service juridique enquêtera pour savoir si l’incident pourrait causer du tort à nos membres, supporters et fans et prendra les mesures appropriées contre les responsables.»