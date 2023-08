Le Havre : Yassine Kechta prolonge jusqu’en 2026

Très actif sur le marché des transferts cet été, Le Havre souhaite également prolonger ses cadres. Après avoir renouvelé le bail d’Arouna Sangante, le club normand vient d’officialiser la prolongation de Yassine Kechta, jeune milieu de terrain de 21 ans.

La suite après cette publicité

«Yassine Kechta et le HAC se sont accordés sur un contrat courant jusqu’en 2026. Après une saison aboutie de son milieu de terrain made in Cavée, le club se félicite de voir l’aventure perdurer», précise le promu sur ses réseaux sociaux. La saison passée, le franco-marocain avait participé à 29 matches toutes compétitions confondues pour 3 passes décisives et 1 but.