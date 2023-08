Le Havre : Mathieu Bodmer, l’architecte d’un mercato ambitieux

La suite après cette publicité

L’année de la confirmation. En juin 2022, Vincent Volpe, président actionnaire du Havre, annonçait de grands changements au sein de l’équipe dirigeante. Frustré par les résultats de la formation normande depuis son arrivée au capital en 2015, l’homme d’affaires américain officialisait ainsi l’arrivée d’un nouveau board. Outre Luka Elsner, successeur de Paul Le Guen au poste d’entraîneur, Jean-Michel Roussier, ancien président de Marseille (1995-1999) et directeur éditorial de l’éphémère chaîne Téléfoot, prenait alors la présidence du club. De son côté, Mathieu Bodmer, formé à Caen et devenu consultant pour de nombreux médias, se voyait intronisé directeur sportif. Bien aidé par Mohamed El Kharraze, chargé du recrutement, et Julien Momont, analyste du jeu, l’ancien milieu de terrain du Paris Saint-Germain ne tardait pas à faire ses preuves.

Assurer la continuité d’un projet !

Malgré des contraintes financières non négligeables, Samuel Grandsir, Christopher Operi, Oussama Targhalline, Gautier Lloris, Amir Richardson, Terence Kongolo ou encore Yann Kitala, pour ne citer qu’eux, débarquaient au Stade Océane. «On avait une problématique financière car on avait pas beaucoup de moyens donc on a dû faire des coups à droite, à gauche avec une volonté de prendre des joueurs qui avaient connu des montées dans d’autres clubs, qui savaient tirer un groupe vers le haut, des joueurs expérimentés également car on a beaucoup de très jeunes joueurs à fort potentiel mais il fallait les encadrer», avouait d’ailleurs Bodmer, interrogé par nos soins en mars dernier. Appuyé par la data, le mercato havrais s’avérera finalement, quelques semaines plus tard, une véritable réussite…

Champion de France de Ligue 2 et auteur d’une saison 2022/2023 exceptionnelle, marquée notamment par une solidité défensive impressionnante (3 défaites, 19 buts encaissés), le club normand s’apprête désormais à retrouver les joutes de la Ligue 1. Déterminée à l’idée de confirmer sa belle dynamique, la formation entraînée par Luka Elsner, élu meilleur coach de Ligue 2 la saison dernière, aura cependant fort à faire dans un championnat à 18 équipes où le maintien ne sera pas une mince affaire. Malgré tout et en s’inspirant des trajectoires du RC Lens ou du Toulouse FC, désormais bien installés en première division, le HAC se donne les moyens de ses ambitions depuis plus d’un mois. Très actif sur le marché des transferts, le club fondé en 1884 semble même d’ores et déjà mieux armé que certains de ses concurrents. Après le départ de Victor Lekhal, titulaire indiscutable au milieu de terrain et meilleur buteur (6 buts) du Havre la saison dernière, vers le Qatar, Mathieu Bodmer et ses équipes n’ont pas tardé à réagir.

Un mercato ambitieux, un numéro 9 recherché…

Pour le remplacer, Rassoul Ndiaye (21 ans), recruté pour un peu plus d’un millions d’euros en provenance de Sochaux, et l’international russe Daler Kuzyaev (30 ans), arrivé libre du Zénith Saint-Pétersbourg, ont ainsi posé leurs valises dans la ville portuaire. Et ce n’est pas tout… Passé par Nantes et le Genoa, Abdoulaye Touré va lui aussi venir renforcer l’entrejeu havrais. À noter par ailleurs, les arrivées libres des expérimentés Yoann Salmier (30 ans) et Loïc Nego (32 ans) dans le secteur défensif. Enfin devant, Le Havre, qui peut désormais compter sur le jeune Kandet Diawara, ailier gauche passé par l’APOEL Nikosia, a également décidé de miser 400 000 euros sur le jeune sénégalais Issa Soumaré (22 ans), auteur de 6 buts et 5 passes décisives la saison dernière en prêt à Quevilly-Rouen.

Un mercato mêlant jeunesse et expérience, à l’image de Loïc Nego - qui a déjà disputé les barrages de la Ligue des champions et la Ligue Europa sous les couleurs du MOL Fehérvár (D1 Hongroise) - ou encore Daler Kuzyaev, fort de 46 sélections sous les couleurs de la Sbornaïa. Le tout sans oublier de prolonger certains cadres, tels qu’Arouna Sangante, véritable pilier de la défense havraise lors du précédent exercice et désormais lié au club jusqu’en juin 2026. Coté départs, la direction sportive du HAC s’active également pour dégraisser. Dans la foulée de l’option suisse prise par Elies Mahmoud (Lausanne Ouchy), du prêt de Djamal Moussadek, en faveur de Villefranche Beaujolais (N1), et du départ d’Abdelwaheb Wahid en direction de Concarneau (L2), Nassim Chadli (Concarneau), Salifou Soumah (Zira FK), Ylan Gomes (FC Martigues) et Jamal Thiaré (Atlanta) ont à leur tour quitté le HAC. De quoi renforcer un des dossiers prioritaires de Mathieu Bodmer : le poste de numéro 9.

Orphelin de Jamal Thiaré, parti en MLS, le HAC ne compte, en effet, plus que 3 attaquants de métier au sein de son effectif. Pire encore, si Antoine Joujou a participé aux matches amicaux de pré-saison, ce n’est pas le cas de Pape Ibnou Ba et Yann Kitala (45 petites minutes de jeu contre les Slovènes de Triglav), régulièrement cités comme candidats au départ. En attendant de trouver son futur buteur, le promu - neuvième attaque de L2 la saison passée - règle les derniers détails et prépare son entrée en lice contre Montpellier, le 13 août prochain, lors de la 1ère journée de Ligue 1. Après 2 victoires et 3 défaites lors de sa préparation, la formation normande a, quoi qu’il en soit, l’intention de marquer les esprits pour son retour dans l’élite. Une chose est sûre, le Havre prouve déjà que des finances limitées n’empêchent pas de réaliser quelques très belles affaires…