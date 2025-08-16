Lens : le phénix Malang Sarr renaît de ses cendres

«Il n’y a pas d’âge dans le football.» Voici ce qu’avait déclaré Malang Sarr il y a neuf ans lors de la signature de son premier contrat professionnel à l’OGC Nice. Une ville où il est né en tant que personne le 23 janvier 1999 et a signé sa première licence cinq ans plus tard. Alors quand il y a fait ses premiers pas avec l’équipe fanion et signé son contrat pro à seulement 17 printemps, un rêve d’enfant s’est réalisé. «C’est un grand plaisir et, en même temps, une sorte de continuité. Je n’ai rien connu d’autre : l’OGC Nice, c’est mon club, ma maison, là où je me sens le mieux. C’était mon rêve de signer pro ici, ça s’est réalisé et ça a une saveur particulière.» Près de dix ans plus tard, on imagine que les Aiglons sont toujours dans le cœur du défenseur, qui a pris son envol et tracé sa route.

Celle-ci l’a menée à Londres, où il a fait le grand saut en 2020 vers Chelsea comme beaucoup d’autres Frenchies avant lui. Mais son expérience chez les Blues n’a pas vraiment ressemblé à ce qu’il avait imaginé. Prêté au FC Porto, puis à l’AS Monaco, il n’a porté le maillot des Londoniens qu’à 21 reprises. Il y a un an, il a finalement fait son retour dans l’Hexagone pour de bon. Avec dans ses bagages, plus de maturité et tout ce qu’il a appris de bon ou de mauvais durant ses diverses expériences. Direction donc le Racing Club de Lens. Dans le nord, le footballeur âgé de 26 ans, qui sortait d’une année blanche à Chelsea, a participé à 22 rencontres toutes compétitions confondues la saison dernière sous les ordres de Will Still.

Un joueur et une personnalité qui fait l’unanimité

Malgré les propos flatteurs du Belge, qui parlait d’un top joueur, sa première année chez les Artésiens a connu quelques remous. Certains supporters n’ont pas forcément été tendres avec le défenseur. Cet été, des rumeurs de départ sont d’ailleurs apparues. Son nom a été cité du côté d’Anderlecht. Mais le joueur sous contrat jusqu’en 2026 (avec une année en option, ndlr) est bien là et ne compte pas bouger. Selon nos informations, sa décision est prise et il restera à Lens. Un club où l’arrivée de Pierre Sage lui a fait un bien fou. Le technicien français, qui le suivait depuis des années, lui a dit qu’il apprécie ses qualités, notamment son expérience pour encadrer le groupe, et qu’il compte sur lui nous a-t-on fait savoir dans l’entourage de Malang Sarr.

Cela rejoint ce que nous ont dit des sources proches du club nordiste, à savoir que son profil est très apprécié par le staff. Sa gestion de la profondeur, son super état d’esprit, le fait qu’il soit revanchard après avoir connu des hauts et des bas depuis son départ de Nice ou encore le fait qu’il s’entraîne très sérieusement sont des points qui comptent et qui font de lui un élément indispensable. D’ailleurs, il fait aussi l’unanimité dans le vestiaire où certains coéquipiers nous ont dit beaucoup de bien de celui qui est un «grand frère». Prêt à tout donner cette saison sous le maillot du RC Lens, Malang Sarr a déjà marqué des points lors de la pré-saison, à l’occasion de l’amical face à Leipzig.

Pierre Sage compte sur lui

Loïs Openda, qui était face à lui, a passé une soirée difficile comme il l’a expliqué à La Voix du Nord. «Tous les défenseurs sont costauds avec moi, ils essaient. Franchement, aujourd’hui, je suis tombé sur un bon défenseur. Je pense qu’il va casser la baraque cette saison. Il a des qualités. Il est très intelligent, très agressif. C’est ce type de défenseur dont Lens a besoin, comme on a pu en avoir par le passé. C’était un bon duel.» Tout cela a plu à Pierre Sage, qui espère en tirer le meilleur et qui a confiance en lui : «sa prestation justifie la confiance qu’on lui donne, a poursuivi le coach. Malang est comme ça tous les jours à l’entraînement. Les suiveurs n’ont pas toutes ces informations parce qu’ils ne le voient pas continuellement évoluer. Dans tous les cas, c’est un joueur sur lequel on compte beaucoup.»

Il a ajouté à son sujet auprès de nos confrères : «pour moi, la surprise, c’est surtout la saison qu’il avait vécue l’an dernier. C’est un joueur que je suis depuis qu’il est à Nice. J’ai vu beaucoup de matchs là-bas, notamment quand il était lancé chez les pros. Après, vous imaginez bien que si Chelsea a investi sur un potentiel comme lui, c’est qu’il avait forcément quelque chose. Et ce quelque chose est réapparu dans cette rencontre de samedi (face à Leipzig, ndlr).» Samedi, il croisera la route de l’Olympique Lyonnais, où il devra contenir les assauts de Georges Mikautadze et des autres joueurs lyonnais. Nul doute que Pierre Sage, qui connaît parfaitement l’équipe et la maison OL, aura quelques précieux conseils à lui donner pour museler ses adversaires. Un nouveau départ pour Malang Sarr, qui veut repartir du bon pied à Lens où il veut mettre tout le monde d’accord.

