Leeds : la piste Patrick Vieira prend de l’épaisseur

Depuis son départ en eau de boudin avec Crystal Palace en mars, Patrick Vieira n’a toujours pas retrouvé de banc. Alors qu’il avait été licencié par le club londonien pour une série de mauvais résultats en 2023, le champion du monde 1998 avait été pisté par Nottingham Forest, lui offrant ainsi la perspective de rebondir dans un projet ambitieux de Premier League. Finalement, le tacticien de 49 ans pourrait trouver un nouveau poste dans l’échelon inférieur.

En effet, d’après des informations de Sky Sports, Leeds serait enclin à l’auditionner en vue de lui proposer le poste dans les prochaines semaines. Daniel Farke, l’ancien entraîneur de Norwich et du Borussia Mönchengladbach serait son principal concurrent. Fraîchement relégués après avoir fini 19es, les Peacocks s’étaient séparés de trois entraîneurs cette saison : Jesse Marsch, Javi Gracia et Sam Allardyce. Nul doute qu’ils rechercheront plus de stabilité même si Patrick Vieira n’a jamais su rester plus de deux saisons au sein des équipes qu’il a coachées.

