Le Bayern Munich fonce désormais sur Yassine Bounou

C’est le jeu du mercato. Parfois, un simple départ d’un joueur peut en engendrer bien plus par la suite. A la fin de saison, David De Gea ne s’imaginait pas chambouler complètement le marché des gardiens. Et pourtant. En ne prolongeant pas à Manchester United, le portier espagnol a entraîné une vraie valse des gardiens. Les Red Devils ont dû prendre Andre Onana. Et l’Inter a donc aussi modifié ses plans.

Le club italien, à la recherche d’un nouveau numéro un, a jeté son dévolu sur Yann Sommer, le portier suisse du Bayern Munich qui était venu dépanner après la grave blessure de Manuel Neuer. Sauf que désormais, c’est le Bayern Munich qui cherche un numéro un bis pour assurer dans les cages bavaroises alors que l’avenir de Neuer est flou.

Le Bayern discute avec Séville

Selon nos informations, après avoir tenté David Raya, le Bayern Munich est entré dans la danse pour le gardien du FC Séville Yassine Bounou. Et cela avance bien entre les deux clubs. Le portier marocain est tout en haut de la liste et des discussions entre les deux camps ont bien débuté. Le club andalou ne retiendra pas son gardien qui a encore livré une belle performance face à Crystal Palace en amical. Séville réclame environ 20 millions pour le libérer de ses deux dernières années de contrat. Une somme conséquente que le Bayern hésite encore à mettre pour un gardien numéro 1 bis.

Ces derniers jours, Thomas Tuchel expliquait que Manuel Neuer allait encore manquer le début de saison. Et si Yann Sommer ne veut pas prendre le risque de retourner sur le banc avec le retour de l’Allemand, Bounou, lui, est intéressé par le Bayern Munich, tout comme il l’était par le PSG qui a finalement recruté Arnau Ternas. Du haut de ses 32 ans, celui qui a brillé à la dernière Coupe du Monde et lors de la dernière édition de la Ligue Europa, pourrait s’en aller vers un nouveau challenge alléchant dans un gros club. Avec la menace de Neuer derrière lui.