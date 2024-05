Fulham - Manchester City : les compositions officielles

Manchester City peut faire un pas supplémentaire vers le titre. En ouverture de la 37e journée de Premier League, les Skyblues se déplacent sur la pelouse de Fulham (un match à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 13h30). En cas de victoire, ils compteraient 2 longueurs d’avance sur Arsenal, qui se déplace demain à Old Trafford, avant leur match en retard la semaine prochaine.

La suite après cette publicité

Les Cottagers se présentent avec presque le même onze qui a débuté le dernier match face à Bretnford (0-0), Reid remplaçant simplement Lukic aux côtés de Palhinha devant la défense. Iwobi, Pereira et Willian épaulent toujours Muniz, placé à la pointe du 4-2-3-1. En face, Guardiola ne réserve aucune surprise non plus avec un seul changement par rapport à l’équipe qui a giflé Wolverhampton (5-1), Akandji prenant la place de Walker à droite tandis que Dias est de retour, associé à Aké dans l’axe de la défense. Le double pivot Rodri-Kovacic est reconduit tandis que Haaland est soutenu par Silva, De Bruyne et Foden.

Les compositions :

Fulham : Leno - Castagne, Diop, Bassey, Robinson - Reid, Palhinha - Iwobi, Pereira, Willian - Muniz.

La suite après cette publicité

Manchester City : Ederson - Akanji, Dias, Aké, Gvardiol - Rodri, Kovacic - Silva, De Bruyne, Foden - Haaland.