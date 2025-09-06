Menu Rechercher
Arsenal : coup dur pour William Saliba

William Saliba @Maxppp

Mauvaise nouvelle pour Arsenal. Sorti en début de rencontre face à Liverpool (défaite, 1-0) à la veille du début du rassemblement de l’équipe de France, William Saliba souffre d’une blessure à la cheville. Selon L’Équipe, l’indisponibilité de l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille sera d’entre trois à quatre semaines. 

Il ratera donc le prochain rassemblement de l’équipe de France, en octobre. Le joueur de 24 ans manquera également les chocs face à Manchester City (le 21 septembre) et Newcastle (le 28 septembre) en Premier League, ainsi que la première journée de la Ligue des Champions où les Gunners se déplaceront sur la pelouse de San Mamés pour affronter l’Athletic Club.

