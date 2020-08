Bordeaux : Gasset cite en exemple Choupo-Moting

Nommé coach des Girondins de Bordeaux, Jean-Louis Gasset a été présenté ce lundi devant la presse. Ce dernier a expliqué qu'il avait pu observer l'effectif actuel et se faire une idée sur les forces en présence. Le technicien français a expliqué en conférence de presse qu'il a vite découvert un groupe touché psychologiquement :« l'effectif, je l'ai trouvé un petit peu traumatisé. Suite aux réunions que j'ai pu faire avec certains joueurs, j'ai trouvé une certaine lassitude sur un feuilleton qui durait. J'ai vu des joueurs fatigués, mais je leur ai expliqué que le football était bizarre, et qu'on était peut-être à l'orée d'une saison extraordinaire, que personne ne pouvait nous dire ce qu'on allait faire. »

Il a ensuite pris un exemple raison pour appuyer ses propos, à savoir le but d'Éric-Maxim Choupo-Moting mercredi dernier face à l'Atalanta (2-1) qui a permis au Paris Saint-Germain de se qualifier en demi-finale de la Ligue des Champions : «si on nous avait dit que Choupo-Moting serait le roi de Paris parce qu'il a été le joueur qui qualifie le Paris Saint-Germain pour la demi-finale de la LDC à un endroit où ils ne sont jamais allés, vous ne l'auriez pas cru. Il n'y a que le football qui peut faire ça. Donc j'ai dit aux joueurs qu'il fallait se concentrer, qu'il fallait travailler, faire plus avec des ambitions mesurées au départ, c'est-à-dire remettre ce grand club à un endroit un peu meilleur et après, peut-être, faire quelque chose de très bien.»