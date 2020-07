Accord de principe entre l'OM et Dortmund pour Balerdi ?

Il y a quelques jours, L'Equipe évoquait un accord proche entre l'Olympique de Marseille et le Borussia Dortmund pour le prêt avec option d'achat du défenseur central Leonardo Balerdi. Aujourd'hui, la presse argentine, et plus exactement TyC Sports, explique qu'un accord oral existe entre les dirigeants des deux clubs. Au tarif déjà annoncé, un prêt avec option à 15 M€.

Ce matin, nous vous relayions que la direction sportive du BVB n'était pas si convaincue de la stratégie à adopter concernant l'option d'achat. Pour André Villas-Boas, il est clair que Balerdi, âgé de 21 ans, ressemble à une belle opportunité sur le mercato, malgré son incapacité à s'imposer en Allemagne. Le dénouement ne devrait plus tarder.