OM : un prêt sans option d'achat pour Balerdi ?

Les jeunes pépites agitent plus que jamais le mercato et le Borussia Dortmund est au centre de ces attentions avec le convoité Jadon Sancho, en étant proche de recruter Jude Bellingham, et avec Leonardo Balerdi. Le jeune défenseur, recruté en janvier 2019 pour 15,5 millions d'euros, est pisté par l'OM qui voudrait obtenir un prêt.

Bild annonce d'ailleurs que le club olympien est favori pour s'attacher les services de l'Argentin. Mais là où plane l'incertitude, c'est au niveau des négociations. Le média allemand annonçant d'abord la présence d'une option d'achat puis se ravisant face à une déclaration de Michael Zorc, le directeur sportif du club allemand. « Il doit juste gagner du temps de jeu et de l'expérience », a-t-il déclaré. Et le défenseur de 21 ans en a besoin, lui qui n'a joué 128 minutes cette saison. De quoi affirmer que le manager compte sur l'Argentin pour l'avenir, une douche froide pour les Marseillais.