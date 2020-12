Iker Casillas de retour au Real Madrid

Entre 1990 et 2015, Iker Casillas a porté avec fierté les couleurs du Real Madrid. Un club où il a tout connu et remporté de 19 titres en 25 ans, dont cinq trophées en Liga et trois Champions League. Parti ensuite au FC Porto, il a finalement pris sa retraite en août dernier. Mais ce mardi, les Merengues ont annoncé le retour de l'ancien gardien au sein de la Casa Blanca.

La suite après cette publicité

«Le Real Madrid C. F. annonce qu'Iker Casillas rejoint la Fondation Real Madrid en tant qu'assistant du directeur général. Iker Casillas est une légende du Real Madrid, il représente les valeurs de notre club et il est le meilleur gardien de but de notre histoire. (...) Pour le Real Madrid, c'est un honneur de recevoir l'un de ses grands capitaines chez lui». Une bonne nouvelle pour les pensionnaires du stade Santiago Bernabéu.