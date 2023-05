L’AS Roma ouvre la porte au PSG pour José Mourinho

La suite après cette publicité

Le PSG négocie avec José Mourinho. Nous vous révélions cette information le 3 mai dernier et aujourd’hui, l’intérêt du club francilien est considéré comme acquis, aussi bien en France qu’en Italie. La question étant désormais : est-ce le bon choix pour le PSG ? Oui, si l’on considère l’exigence de l’entraîneur portugais envers son effectif, ou son bon parcours européen avec l’AS Roma. Non, si l’on suit les quelques critiques émises ces derniers jours par la presse transalpine.

Car si José Mourinho s’apprête à jouer une nouvelle finale européenne, celle de la Ligue Europa, contre le FC Séville, le 31 mai prochain, après avoir remporté la Ligue Europa Conférence, il n’a pas vraiment tiré son épingle du jeu en Serie A. Et cela fait jaser, car l’AS Roma a fait des efforts financiers pour lui donner un effectif digne de ce nom. 94 M€ dépensés sur le mercato depuis son arrivée il y a deux ans, et une masse salariale qui a explosé avec les arrivées de joueurs libres ou en prêt, comme Dybala, Matic ou Wijnaldum. Le club de la Louve dispose ainsi de la 3e masse salariale la plus élevée de Serie A, mais n’est que 6e au classement.

La Roma prête à le laisser libre

Paulo Fonseca avait quitté son poste il y a deux ans avec une triste 7e place en Serie A. La saison passée, Mourinho a fini 6e, et il sera difficile de faire mieux lors de l’exercice en cours. Pourtant, tout lui a été accordé, assure La Gazzetta dello Sport, et ses exigences en termes de structures et besoins ont été suivies. Il bénéficie aussi du deuxième plus gros salaire, derrière Massimiliano Allegri.

Vous l’aurez compris, la direction de la Roma ne sera pas traumatisée en cas de départ du Special One. Elle attend la fin de la saison pour savoir quelle compétition elle jouera en 2023-2024. Car une victoire en Ligue Europa et c’est la Ligue des Champions qui tendra les bras. De quoi inciter Mourinho à rester ? Si le PSG, ou un autre cador européen, venait à le courtiser, la Roma devrait le laisser filer, malgré un contrat courant jusqu’en 2024.