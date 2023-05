Le PSG a la champ libre pour José Mourinho

José Mourinho (60 ans) n’a pas sa langue dans sa poche. C’est le cas face aux médias, aux arbitres ou ses adversaires. Mais ça l’est aussi face à ses dirigeants. Et selon Il Messaggero et la Gazzetta delo Sport, les relations du techniciens portugais avec les patrons de l’AS Roma sont plus que tendues. On parle même de "rupture" avec Tiago Pinto, le directeur sportif de la Louve avec lequel il s’entendait pourtant bien à l’origine.

Il Messaggero évoque un possible départ de Mourinho à l’issue de la saison. La publication transalpine parle à nouveau du Paris Saint-Germain où il viendrait remplacer Christophe Galtier et collaborer avec son ami Luis Campos. La piste menant au Real Madrid est toujours d’actualité en cas de départ de Carlo Ancelotti. Mais le Mister a annoncé qu’il allait rester. Ce qui est certain, c’est que Mourinho a des chances de quitter le club italien, où il n’est pas forcément satisfait notamment en matière de mercato. La voie est libre pour Paris.

