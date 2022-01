Les révélations de Mido sur la CAN 2004

Interviewé par la chaîne On Time Sport, l’ancien attaquant égyptien, Ahmed Hossam Mido a fait de surprenantes révélations sur la CAN 2004, et notamment sur un arrangement entre les Égyptiens et les Camerounais pour éliminer l’Algérie de la compétition, lors de la dernière journée de la phase de poule :« Je vais dire ceci pour la première fois de l’histoire, nous nous sommes entendus avec le Cameroun durant la rencontre pour faire match nul 0-0. Comme ça, on se qualifiera tous les deux pour le prochain tour. En deuxième période, je suis allé moi-même pour discuter avec Samuel Eto’o, c’est pour cela qu’aucun tir cadré n’a été enregistré pour les deux équipes. » a expliqué l’ancien joueur de l’OM.

Malgré cette manœuvre, l’Égypte de Mido finit 3e du groupe C derrière l’Algérie et le Cameroun qui se qualifient pour les quarts de finale. « À la fin du match, j’ai trouvé les joueurs déçus, l’Algérie avait inscrit un but contre le Zimbabwe et nous on le savait pas. » a conclut l'ex-buteur des Pharaons. Ni les Algériens, ni les Camerounais n’avaient réussi a accéder aux demi-finales et c’était la Tunisie qui avait finalement remporté cette Coupe d’Afrique des Nations 2004.