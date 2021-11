Antoine Kombouaré tacle Leonardo

Alors qu'il est l'entraîneur du Paris Saint-Germain depuis le 29 mai 2009, Antoine Kombouaré est licencié par son club au lendemain de la victoire du PSG contre l'AS Saint-Étienne et alors que le PSG vire en tête du championnat à la trêve hivernale. Carlo Ancelotti le remplace dans la foulée, comme la presse l'annonce depuis plusieurs semaines.

La suite après cette publicité

Kombouaré, dernier au courant, se rappelle de cet épisode, dans Pierrot Le Foot : «j'étais simplement déçu de partir en tant que champion d'automne avec six points d'avance. Ces six mois avec Leonardo étaient compliqués, c'était parfois chaud. Tous les jours les journalistes me parlaient d'Ancelotti. Et quand je demandais à Leonardo, il me disait que non, Ancelotti n'allait pas venir.»