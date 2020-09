Les nouveaux maillots des Pays-Bas pour l'Euro 2021

Ce mardi 1er septembre, Nike a dévoilé tous les nouveaux maillots des sélections européennes qu'il accompagne. Parmi elles, on retrouve les Pays-Bas de Memphis Depay et Virgil Van Dijk.

À l'instar du précédent maillot domicile des Oranjes, celui-ci mise sur un mélange d'orange et de noir. La grande nouveauté c'est l'imprimé qui représente une tête de lion sur la face du maillot, qui est un symbole fort du pays et qui apparaît notamment sur le fanion de la fédération néerlandaise de football (KNVB).

On retrouve aussi un col V ainsi que des bandes en zigzag sur les côtés tandis qu'un short noir et des chaussettes oranges compléteront la nouvelle tenue domicile des joueurs de Dwight Lodeweges, sélectionneur intérimaire depuis le départ de Ronald Koeman sur le banc du Barça.

Le maillot extérieur est noir avec un col polo qui comporte des fines lignes oranges et deux boutons. On retrouve aussi de l'orange sur le fanion, le logo Nike et les bandes en zigzag sur les côtes.

Les nouveaux maillots des Pays-Bas seront disponibles à la vente dès le 4 septembre dans les boutiques de Nike.