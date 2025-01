MHSC : Jordan Ferri veut capitaliser sur la performance contre Lyon

Alors que Montpellier s’est procuré énormément d’occasions sur la pelouse du Groupama Stadium contre l’OL, lors de la 16e journée de Ligue 1 ce samedi soir, les joueurs de Jean-Louis Gasset ont fini par céder dans les derniers instants sur un but CSC de Khalil Fayad. Interrogé sur le scénario de la rencontre au micro de DAZN, Jordan Ferri, qui a touché la barre et a vu un but refusé pour une faute, n’a pas caché sa frustration après la défaite (1-0) mais espère des jours meilleurs pour le MHSC après cette copie collective encourageante à Lyon :

La suite après cette publicité

«Je pense qu’on méritait au moins le point du match nul car on a fait un gros match. Le contenu est intéressant même si c’est une équipe qui a la plupart du temps la possession du ballon, on a su l’avoir, mettre notre jeu en place, se créer des opportunités, des occasions franches, on n’a pas réussi à les mettre au fond. Ils nous punissent en fin de match grâce à des remplaçants qui amènent beaucoup de vitesse. Il y a beaucoup de monde devant la cage à la fin du match. Au-delà de la frustration, faut voir le potentiel qu’on a, on a rivalisé face à une grande équipe. Je pense que si on reproduit ce genre de performances tous les weekends, on sera récompensé. C’est dur de parler de défaite encourageante dans la situation où on est, mais en tout cas, c’est une défaite qui nous montre qu’on est capable de rivaliser avec toutes les équipes du championnat»