Ajaccio - Strasbourg : les compositions sont là

Ce samedi se poursuit la 14e journée de Ligue 1 avec un duel entre l’AC Ajaccio et le Racing Club de Strasbourg. A domicile, les Corses s’établissent en 4-4-2 avec Benjamin Leroy comme dernier rempart. Devant lui, Mohamed Youssouf, Clément Vidal, Ismaël Diallo et Youssouf Koné forment la défense. On retrouve Youcef Belaïli, Vincent Magnetti, Mathieu Coutadeur et Riad Nouri dans l’entrejeu. Enfin Romain Hamouma et Mounaïm El Idrissy sont associés en attaque.

La suite après cette publicité

De leur côté, les Alsaciens s'organisent dans un 3-4-3 avec Matz Sels dans les cages derrière Alexander Djiku, Gerzino Nyamsi et Maxime Le Marchand alors que Ronaël Pierre-Gabriel et Thomas Delaine assurent les rôles de pistons. Le double pivot est assuré par Sanjin Prcic et Jean-Ricner Bellegarde. Enfin, Habib Diallo et Kevin Gameiro accompagnent Ludovic Ajorque en attaque.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions

AC Ajaccio : Leroy - Youssouf, Vidal, Diallo, Koné - Belaïli, Magnetti, Coutadeur, Nouri - Hamouma, El Idrissy

RC Strasbourg Alsace : Sels - Djiku, Nyamsi, Le Marchand - Pierre-Gabriel, Prcic, Bellegarde, Delaine - Gameiro, Ajorque, Diallo

Avec Parions Sport en ligne, gagnez jusqu’à 100€ de freebets en misant jusqu’à 100€ et 10€ offerts sans dépôt avec le code FML1. Créez votre compte dès aujourd’hui pour profiter de cette offre exclusive.