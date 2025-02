Ronaldo dévoile le meilleur et le pire joueur avec lequel il a joué

Ronaldo a raccroché ses crampons il y a bientôt 15 ans maintenant. Le double Ballon d’Or (1997 et 2002) est tout de même resté dans le milieu puisqu’il est président et propriétaire du club du Real Valladolid, et qu’il tente de devenir le président de la fédération brésilienne de football. Dans un jeu de questions/réponses avec son ancien coéquipier en sélection, Romario, lors d’une vidéo publiée sur Youtube, R9 a été interrogé sur quelques moments de sa carrière. Membre des Galactiques avec le Real Madrid, il affirme que c’est justement avec le club espagnol qu’il a joué avec le meilleur joueur de sa carrière. « Zidane ! Il était très différent. Il avait la classe, très technique, tout en jouant simple. Il était trop. Ronaldinho aussi, pour l’amour de Dieu, c’est trop. »

Et le pire joueur avec lequel il a évolué ? C’est aussi au Real Madrid qu’il a fait sa rencontre. «Il y en a beaucoup, vraiment beaucoup mais il y en avait un au Real Madrid, c’était une blague : Gravesen. Un milieu de terrain danois. C’était un gars vraiment cool, une très bonne personne. Il n’y a pas longtemps, il a remporté un tournoi de poker à 50 millions de dollars ou quelque chose comme ça. Mais il était très mauvais au football, et quand il t’attrapait, il te tapait fort» sourit aujourd’hui l’ancien avant-centre. Les deux hommes ont évolué une saison ensemble seulement (2005/2006) mais Thomas Gravesen a durablement marqué la mémoire de Ronaldo. Pas pour de bonnes raisons.