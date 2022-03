Le FC Barcelone a déjà une offre pour Memphis Depay

La suite après cette publicité

Un rêve devenu réalité. Le 19 juillet dernier, Memphis Depay est officiellement devenu un joueur du FC Barcelone. Un club qu'il espérait pouvoir rejoindre depuis des mois. Patient, le Néerlandais a été recruté après une belle saison du côté de l'Olympique Lyonnais. Un club qu'il a quitté libre, malgré les nombreuses propositions de prolongation de contrat de Jean-Michel Aulas. Parti vivre une nouvelle aventure en Catalogne, Depay voulait réussir enfin dans un grand club.

Une saison et puis s'en va ?

Promesse du PSV Eindhoven où il a explosé, le natif de Moordrecht a été en échec à Manchester United. Venu se relancer à Lyon, il a l'opportunité de briller au plus haut niveau au sein de l'écurie blaugrana. Mais son aventure en Catalogne ne se passe pas aussi bien que prévue. Il y a tout d'abord eu le départ de Ronald Koeman, l'entraîneur qui a poussé en coulisses pour le faire venir. Ensuite, le joueur de 28 ans a été handicapé par des blessures.

Une première aux ischio-jambiers entre décembre et début janvier (30 jours d'absence). Une deuxième au tendon d'Achille entre mi-janvier et fin février. Remplaçant depuis, Memphis (10 buts et 2 passes décisives en 27 apparitions toutes compétitions confondues cette saison) ne semble pas entrer dans les plans de Xavi et du Barça pour la saison prochaine. Un départ n'est donc pas exclu pour le Hollandais.

Tottenham le veut

Et un club est déjà prêt à voler à la rescousse du joueur sous contrat jusqu'en 2023. D'après Gerard Romero, journaliste catalan proche du club culé, relayé par AS, Tottenham a formulé une offre pour Memphis Depay. Le Barça serait tenté de le vendre puisqu'il lui reste une année de contrat et qu'il est nécessaire d'alléger sa masse salariale afin d'offrir un 9 de renom à Xavi. Haaland, Salah et Lewandowski sont ciblés.

Se séparer de Memphis trotte donc dans la tête des Blaugranas qui lui reprochent son irrégularité et ses nombreuses blessures. Il reste à savoir maintenant si le joueur est intéressé par un départ chez les Spurs et une nouvelle expérience en Premier League, où il a vécu des moments difficiles à Manchester United. La Juventus et les deux clubs de Milan se sont aussi positionnés. Mais Memphis pourrait décider de rester et se battre pour sa place puisqu'il a encore une an de contrat. Affaire à suivre...